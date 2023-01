Arrestato un animatore 30enne di Lucca accusato di violenza sessuale, nel 2014, su un bambino di 10 anni. L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Forlì, è stato eseguito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana, con il supporto della dipendente Sezione Operativa di Lucca.

Arrestato animatore che violentò bambino di 10 anni

Secondo la Procura di Forlì l’uomo, all’epoca poco più che 20enne, lavorava come animatore per l’intrattenimento di bambini in un camping in Romagna e aveva fatto amicizia con una famiglia. Alla fine della vacanza, il giovane era andato a far visita alla stessa famiglia per un fine settimana e, approfittando del rapporto di fiducia e dell’ospitalità, alle prime ore dell’alba, dopo che il bambino si era alzato per andare in bagno, lo aveva invitato ad avvicinarsi al suo letto. Nonostante il rifiuto del bambino, lo aveva costretto con la forza a compiere e a subire atti sessuali.

Era recidivo

L’uomo, recidivo, ha già espiato 5 anni di reclusione per fatti analoghi, commessi nel 2015 ai danni di un altro bambino di 10 anni e per stalking nei confronti di un 11enne. Ora è stato portato presso la Casa circondariale di Prato dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Forse dovresti anche sapere che…