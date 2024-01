Si è acceso una sigaretta a bordo dell’aereo che lo stava portando a Bologna e non ha smesso di fumare neanche di fronte alle proteste degli steward e di altri passeggeri. Il passeggero, un italiano sui 50 anni, è stato per questo denunciato dalla polizia ai sensi dell’articolo 1095 del codice della navigazione, che punisce chi non esegue un ordine riguardante la sicurezza dell’aeromobile.

Si accende sigaretta in aereo, denunciato

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa all’aeroporto Marconi di Bologna, dove gli agenti della polizia di frontiera sono stati chiamati a intervenire dal personale di un volo low-cost appena atterrato. La violazione contestata al passeggero prevede, secondo la legge, una reclusione fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.

L’abolizione del fumo in volo

In Europa, l’anno decisivo per l’abolizione totale del fumo a bordo degli aerei è stato il 1997, quando l’Unione europea lo ha proibito tra tutti gli Stati membri e le relative compagnie. Ma in Italia il divieto assoluto era stato introdotto già nel 1989. Turkish, che era stata l’apripista oltre dieci anni prima, ha vietato il fumo su tutti i suoi voli due anni più tardi, nel 1999. Nel 2000 è toccato agli Stati Uniti. In altri Paesi meno ‘sviluppati’ si è dovuto attendere molto: Cuba ha introdotto i voli smoke-free nel 2014 e la Cina addirittura nel 2017, ossia due anni dopo che negli Stati Uniti (e a seguire in Europa) sia stato introdotto anche il divieto di usare a bordo o trasportare nel bagaglio a mano o da stiva le sigarette elettroniche.

Le multe per i trasgressori

Sia negli Usa che in Ue sono previste multe di migliaia di dollari o euro (negli Usa da 2.000 a 4.000 dollari). Ma chi tentasse di manomettere un dispositivo di rilevazione del fumo posizionato a bordo o dovesse opporre resistenza all’ordine di un assistente di volo di spegnere immediatamente la sigaretta, rischierebbe la denuncia e il processo.

