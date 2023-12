Accende un fuoco per scaldarsi, clochard morto carbonizzato tra le fiamme

Un clochard, rimasto ustionato ieri da un rogo divampato all’interno di un insediamento a Torvajanica sul litorale romano, è morto stamattina in ospedale. Il 50enne era rimasto investito dalle fiamme che lui stesso aveva innescato per riscaldarsi all’interno di un ricovero di fortuna in un canneto. A soccorrerlo erano stati i carabinieri della stazione di Torvajanica che transitando lungo la via avevano notato le fiamme.

