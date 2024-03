Accoltella l’elettricista e gli devasta l’auto a bastonate perché non soddisfatto del lavoro fatto dal tecnico. Un 87enne di Strudà, frazione di Vernole (Lecce), nonostante i problemi di deambulazione, ha aggredito un elettricista brindisino, 54enne originario di Torchiarolo, nel pomeriggio del 28 febbraio, durante un intervento di manutenzione all’impianto di videosorveglianza presso l’abitazione dell’anziano.

Come si legge sul Corriere della Sera, l’anziano prima lo ha accoltellato alla schiena con un attrezzo multiuso, poi è uscito in strada armato di bastone e gli ha sfasciato l’auto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, l’elettricista trasportato in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. Il motivo che ha scatenato la violenza da parte dell’87, che si aiutava anche con il girello a camminare, sarebbero legato al lavoro svolto dall’operaio. Un intervento a domicilio che, tuttavia, non avrebbe soddisfatto il padrone di casa, poi scagliatosi nei confronti dell’elettricista con un attrezzo da lavoro, munito di lama ad una delle due estremità.