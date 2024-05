In arrivo pioggia e temporali, allerta gialla in cinque regioni del Sud Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il Sud Italia a partire dalla giornata di domani, mercoledì 8 maggio. Le regioni coinvolte includono la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e la Campania. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni, soprattutto temporalesche, che potrebbero essere diffuse e accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento. L’allerta gialla è stata emessa per parte del Molise e per l’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Questo significa che le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando attentamente la situazione e prendendo le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di emergenza.