Trump e la pornostar in una stanza d’albergo, cosa accadde quella notte? Dalla lunga testimonianza dii Stormy Daniels al processo in corso a New York per i soldi in nero che l’ex presidente le avrebbe dato per comprare il suo silenzio, emergono particolari divertenti dal resoconto quasi stenografico della Cnn..

“Mi ero tolta i vestiti e le scarpe. Mi sono tolto il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario”, dice Daniels.

“Il signor Trump era entrato nella camera da letto ed era sul letto”, dice Stormy Daniels, aggiungendo che lui indossava boxer e magliette. Daniels dice che lei e Trump bevevano solo acqua in hotel. Lei ha bevuto un paio di bottiglie d’acqua.

Nella camera d’albergo: Daniels ha detto di aver avuto una conversazione “molto breve” con Trump su sua moglie Melania. Ha ricordato che Trump aveva detto: “Non dormiamo nella stessa stanza”.

Daniels dice che lei lo ha aggredito. “Sei sempre così scortese? Sei sempre così arrogante e pomposo? Non sai nemmeno come avere una conversazione”, ricorda.

Ha testimoniato di averlo sculacciato con una rivista “proprio sul sedere”.

Dopodiché, Daniels descrive cosa accadde dopo nella camera d’albergo.

Alla domanda se ricorda come si è tolta i vestiti, dice di no. “La prossima cosa che sapevo ero sul letto,” testimonia.

“L’intenzione era abbastanza chiara, qualcuno si è spogliato e ha posato per te in mutande,” ha testimoniato Stormy Daniels.

“Si è messo in piedi tra me e la porta. Non in modo minaccioso. Non è venuto da me, non si è precipitato verso di me. Niente del genere”, ha detto Daniels.

“Quando sono uscita lui era semplicemente sul letto, così,” ha detto Daniels, sollevando la gamba dalla sedia.

Daniels dice di essere rimasta “sorpresa” nel vedere Trump sul letto

Stormy Daniels dice che “si sentiva come se la stanza girasse al rallentatore” quando lasciò il bagno.

“Ho sentito il sangue lasciare le mie mani e i miei piedi quasi come se ti alzassi troppo in fretta”, dice Daniels. “Ho pensato, ‘oh mio Dio, cosa ho letto male per arrivare qui?'”

“All’inizio ero semplicemente spaventata, come se fossi spaventata. Non mi aspettavo che ci fosse qualcuno, soprattutto senza molti vestiti”, dice di Trump, che dice era seduto sul letto in boxer e maglietta. camicia.

Mentre era in bagno, guardò attraverso la sua borsa da toilette.

“Sul bancone c’era una borsa da toilette dall’aspetto in pelle con prodotti e cose al suo interno”, dice Daniels. “Ho guardato e non ne sono fiero,” dice Daniels, aggiungendo, “‘Ooh, mi chiedo cosa c’è qui?'” Continua, “Gli articoli da toeletta erano Old Spice e Pert Plus. Ho pensato che fosse divertente e strano.” Ha aggiunto che c’era anche un set per manicure dorato.

Trump non le chiese di mantenere riservato l’incontro. Trump non ha espresso preoccupazione per sua moglie Melania quando hanno avuto l’incontro.

“Ho detto a pochissime persone che avevamo effettivamente fatto sesso perché mi vergognavo di non averlo fermato”, ha detto Daniels.

Daniels: “Me ne sono andato più veloce che potevo”

Stormy Daniels dice di ricordare di essersi seduta ai piedi del letto. Dice “è stato davvero difficile mettermi la scarpa perché le mie mani tremavano così forte”.

“Me ne sono andata il più velocemente possibile. Questo è tutto”, dice.