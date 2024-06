Accoltellata dal compagno (che poi si è impiccato), viene soccorsa in strada

Una donna con ferite da arma da taglio all’addome e a un braccio è stata soccorsa dai vicini nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, in via Castel Cellesi, zona Grottarossa a Roma. La donna è originaria dello Sri Lanka ed ha circa 50 anni: ora è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Forse un tentativo di omicidio-suicidio dietro il ferimento della donna a Roma

Nell’abitazione da cui è stata vista uscire gli investigatori hanno trovato un uomo morto impiccato: si tratta del compagno della donna. L’uomo avrebbe accoltellato la 50enne prima di togliersi la vita impiccandosi. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio in relazione al ferimento della donna. Inchiesta che, con molta probabilità verrò presto chiusa dopo che verrà fatta l’autopsia sul corpo del compagno. Sono in corso le indagini, affidate ai Carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.