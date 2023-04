Le società Sopremito e Padronte, cui sembrano far capo gli omonimi siti web e che si qualificano come affiliate a Mediaworld, risultano inesistenti. Negli ultimi mesi ricevute decine di segnalazioni.

Per questa ragione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha richiesto al Registrar (NameCheap) di attivarsi per la revoca dei domini Sopremito.com e Padronte.com che propongono in vendita oggetti di elettronica, fotografia ed elettrodomestici a prezzi fortemente ribassati.

Sopremito e Padronte, decine di segnalazione all’AgCom

L’Autorità ha ricevuto decine di segnalazioni da parte di consumatori, sia direttamente, sia tramite Mediaworld – di cui Sopremito s.r.l. e Padronte s.r.l. si qualificano, falsamente, “affiliate” -, che lamentano la mancata consegna dei prodotti “acquistati” e pagati tramite bonifici. Dalle segnalazioni e dagli accertamenti svolti grazie alla collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza, è emerso che le società Sopremito e Padronte sono inesistenti e che i consumatori, dopo aver effettuato online l’ordine dei prodotti, ricevono una mail con la quale viene chiesto di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario istantaneo a persone fisiche.

Dopo il bonifico non si riceve la merce

Tuttavia, dopo aver effettuato il versamento, i consumatori non ricevono alcunché né riescono a contattare gli apparenti venditori. Si tratta di condotte molto simili a quelle poste in essere tramite il sito Bompiano.com, disattivato lo scorso mese. L’Autorità ricorda ai consumatori di verificare attentamente l’affidabilità dei siti (che talvolta imitano quelli ufficiali di noti brand affermati sul mercato) prima del pagamento, diffidando di offerte a prezzi eccessivamente bassi o di richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche.

Forse dovresti anche sapere che…