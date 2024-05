Accoltella la moglie e i due figli piccoli, poi si barrica in casa

La quiete di una famiglia a Cianciana, paese dell’entroterra in provincia di Agrigento, è stata improvvisamente interrotta da un atto di violenza senza precedenti. Daniele Alba, un meccanico di 35 anni, disoccupato, ha aggredito con un coltello la moglie e i propri figli, di 3 e 6 anni, all’interno della loro abitazione in via Puccini. Per il bambino si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. E’ stato trasferito all’ospedale dei bambini di Palermo. Dopo le prime cure dei medici è ora fuori pericolo. La donna, che sarebbe riuscita a fuggire dall’appartamento insieme al figlio, è stata condotta all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. La bambina è stata fatta uscire dal padre che poi è rimasto barricato all’interno. Nessuno dei 3 è in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, Alba avrebbe fatto uscire uno dopo l’altro i membri della sua famiglia dall’appartamento, rimanendo barricato all’interno e rifiutandosi di uscire. I militari, che indossano giubbotti anti proiettile perché non escludono che l’uomo sia armato, hanno fatto arrivare sul posto anche un carro telo dei vigili del fuoco, per scongiurare un tentativo di suicidio. La zona circostante è stata sgomberata e sono stati posizionati mezzi dotati di gru per consentire un’eventuale irruzione nell’appartamento, nel caso in cui diventasse necessario. Inoltre, è stato coinvolto un mediatore per avviare una trattativa con il 35enne, vista la possibilità che possa farsi del male. Anche il procuratore del tribunale di Sciacca, Roberta Buzzolani, si è recato sul luogo dell’incidente, insieme al comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio. I vigili del fuoco hanno fatto arrivare un carro attrezzato con un telo da salto come misura precauzionale nel caso in cui l’uomo decidesse di gettarsi nel vuoto.