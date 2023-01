Aggredita da un rottweiler e un pitbull, 52enne perde braccio e gamba

E’ stata aggredita da due cani a Ripatransone (Ascoli Piceno). Subito soccorsa e trasportata in ospedale, i medici hanno dovuto amputarle un braccio e una gamba. È il drammatico epilogo di un’aggressione subita da una 52enne da parte di un rottweiler e un pitbull. Gli stessi molossi negli ultimi giorni, e sempre nella stessa zona, avevano già aggredito altre tre persone.

Ripatransone, cani azzannano la donna delle pulizie

La donna aveva raggiunto l’abitazione, in uso ad uno straniero, per fare delle pulizie. I cani erano in casa e, come l’hanno vista, sono scattati avventandosi su di lei. Il pitbull e il rottweiler non sarebbero però nuovi ad episodi di questo genere. Gli animali si sarebbero resti responsabili di altre aggressioni, non di questa gravità, nei giorni a cavallo tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo e la loro presenza è al centro di polemiche nella palazzina della costa fermana dove vivono i loro padroni.

Le indagini

Sulla vicenda indaga la polizia ma si sospetta che i due cani potrebbero essere gli stessi che scorrazzavano a Lido Tre Archi, il quartiere al mare di Fermo. Cani di grossa taglia che in 15 giorni avrebbero mandato all’ospedale quattro persone. Tutti feriti ma, fortunatamente per loro, non gravi invece come la signora delle pulizie che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di San Benedetto e successivamente trasportata a Torrette di Ancona. I due cani sono stati posti sotto sequestro dalla polizia.

