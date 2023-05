Aggressione in pieno giorno a Roma, zona Ponte di Nona, periferia est della Capitale, dove un uomo anziano di 70 anni è stato prima seguito con l’auto e poi pestato a sangue da un branco di 4 giovani dopo un banale diverbio stradale. Dopo l’intervento della polizia e dell’ambulanza, l’uomo è stato trasportato all’ospedale e ha ora una prognosi di 30 giorni. In fuga gli aggressori. I fatti risalgono a sabato 7 maggio a Colle degli Abeti, come detto nella zona di Ponte di Nona.

Roma, la dinamica dell’aggressione

Il pestaggio si è verificato intorno alle 18.30 quando, secondo le prime ricostruzioni, un cittadino italiano di 70 anni a bordo di una Fiat 500L e un gruppo di 4 giovani adulti a bordo di una Smart For4, hanno avuto una discussione in automobile in seguito ad una incauta manovra dei quattro avvenuta in una rotatoria poco prima. Il conducente della Fiat ha così esortato i 4 giovani a prestare maggiore attenzione. Un futile diverbio stradale che, invece, ha scatenato una reazione violenta delle persone a bordo della Smart che con la propria auto hanno prima seguito il 70enne per diversi chilometri.

Poi la brutale aggressione: una volta raggiunta la vittima, i 4 giovani sono riusciti a stoppare la corsa dell’auto guidata dall’uomo, sono scesi dalla Smart e lo hanno picchiato con calci e pugni. Richiesto l’intervento del 112 da alcuni testimoni, sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha trovato il ferito in strada. Affidato alle cure del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Nessuna traccia dei 4 giovani protagonisti del pestaggio.

