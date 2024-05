Agevolazioni fiscali per l’assunzione di giornalist a New York

Agevolazioni fiscali per l’assunzione di giornalisti locali approvate a New York, una prima nazionale in America. In Italia lo fece Matteo Renzi, ma si pentì presto, la sindrome grillina lo ha sopraffatto e ci ha portato al disastro.

L’incentivo è destinato ad aiutare il settore dell’informazione locale in difficoltà. Il senatore Brad Hoylman-Sigal è stato tra i legislatori di New York che spingono affinché il Local Journalism Sustainability Act preveda agevolazioni fiscali per aiutare i giornali in difficoltà. Anche il senatore Brad Hoylman-Sigal ha spinto per un’agevolazione fiscale per gli organi di giornalismo indipendenti per assumere personale, e questa è stata inclusa nel bilancio statale di New York.

La lotta decennale dei media locali sta diventando un’ancora di salvezza a New York, scrive Joseph Spector su Politico.com. Il bilancio statale include il primo credito d’imposta sui salari della nazione per le testate giornalistiche locali nel tentativo di incoraggiare nuove assunzioni in mezzo alle continue lotte dei mezzi di informazione per coprire le loro comunità.

I legislatori e le società di media indipendenti hanno elogiato l’agevolazione fiscale, che destinerà 30 milioni di dollari all’anno al programma, chiamato Local Journalism Sustainability Act.

“Una fiorente industria dell’informazione locale è vitale per la salute della nostra democrazia”, ha affermato in una nota il senatore Brad Hoylman-Sigal, un democratico di Manhattan, sponsor del disegno di legge. “È nostra responsabilità contribuire a garantire che i newyorkesi abbiano accesso a un giornalismo indipendente e incentrato sulla comunità”.

New York spende più di 8 miliardi di dollari all’anno in incentivi fiscali e sovvenzioni per attrarre e trattenere le imprese in uno stato ad alta tassazione, e i sostenitori della misura hanno cercato per anni di estendere la generosità al settore dei giornali e delle televisioni locali.

L’aggiunta tardiva al budget di 237 miliardi di dollari consente di ricevere un credito rimborsabile del 50% per i primi 50.000 dollari dello stipendio di un giornalista, fino a un totale di 300.000 dollari per giornale.

Il denaro è in gran parte concentrato su pubblicazioni di proprietà indipendente, ma può anche coprire l’assunzione di giornalisti nella carta stampata che “dimostrano una riduzione della diffusione o del numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno di almeno il 20% negli ultimi cinque anni”.

Gli aiuti saranno suddivisi tra le imprese con 100 o meno dipendenti e quelle più grandi.

Quest’anno organi di informazione locali e indipendenti hanno dato vita all’Empire State Local News Coalition per creare sostegno all’idea, e hanno ottenuto il sostegno di potenti sindacati per aiutarli a portarla avanti nonostante la chiusura di migliaia di giornali negli ultimi dieci anni in tutta la nazione.