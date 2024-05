Nel 2023 spesi 2.400 miliardi di dollari in armi. E ora vi aspettate la pace nel mondo?

Nel 2023, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Onu, nel pianeta sono stati spesi 2.400 miliardi di dollari per le armi. Esatto, 2.400 miliardi o 2,4 trilioni di dollari se preferite. L’Italia, al quindicesimo posto, ne ha spesi 35.

Tutti soldi, come ha ricordato Mattarella che sarebbero potuti servire “per la crescita economica e sociale e la lotta alla crisi climatica” e invece no. Tutti soldi che abbiamo deciso di investire in armi. Una vera e propria follia.

Nella classifica di chi ha speso di più, stilata dall’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma, al primo posto con oltre 900 miliardi troviamo gli Stati Uniti, seguono la Cina (296), la Russia (109) e poi l’India, 83 e spicci e l’Arabia Saudita con 75 miliardi. La domanda è: ma davvero ora con questi investimenti vi aspettate pace e benessere sparsi sul pianeta? La verità è che stiamo per entrare nel vicolo cieco della follia.