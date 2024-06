Aggressione neonazista allo storico pub Sally Brown di Roma, denunciati 3 francesi

Raid nella notte al locale Sally Brown di via degli Etruschi, nel quartiere San Lorenzo. Poco prima delle 5 tre persone con il volto coperto hanno danneggiato la saracinesca a colpi di mazze mentre i gestori erano chiusi all’interno. Così è scattato l’allarme. Una volante della polizia ha notato poco dopo tre ragazzi in via dei Volsci. I tre ventenni francesi sono stati trovati in possesso di scaldacollo per coprire il volto, un coltello e un martello con attaccato un sasso. In tasca, i tre tra i 20 e 21 anni, avevano adesivi del movimento di destra La bastide bordelaise attivo a Bordeaux. Sono stati tutti denunciati.

Il Sally Brown è un pub antifascista da sempre schierato politicamente. E’ noto per le sue serate di ska giamaicano, per i concerti e per le jam session musicali. Uno dei pochi posti storici rimasti aperti a San Lorenzo, il quartiere universitario di Roma, nei decenni passati considerato una roccaforte della sinistra romana.