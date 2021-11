Alessandra Perini sepolta col marito che la uccise e poi si tolse la vita: raccolta fondi per separarla da lui

E’ stata sepolta insieme al marito che la pestò a morte. Alessandra Perini, 46 anni, fu pestata e uccisa dal marito nell’ottobre del 2020. Poco dopo il marito, in carcere, si tolse la vita. I due vivevano a Pavullo, Modena.

Le ceneri del marito, dopo il suicidio, sono state portate nel carcere di Monteobizzo, vicino alla moglie. Qui, nel cimitero, è stata organizzata una tomba di famiglia.

Sulla tomba un cartello con una foto felice del loro matrimonio e la scritta: “In noi… i vostri splendidi sorrisi. Sempre e per sempre”.

La raccolta fondi organizzata dalle amiche di Alessandra

Le amiche di Alessandra ora hanno organizzato una raccolta fondi per spostare il corpo della donna. Tante le persone che in queste ore stanno dando una mano al gruppo. Anche perché per ora la donna non ha neanche una lapide.

“Immaginate cosa possiamo provare noi che volevamo bene ad Alessandra a vederla adesso riposare per sempre con accanto il marito accusato di averla uccisa – confidano alla Gazzetta di Modena – ma noi siamo parenti più lontani, e non possiamo dire nulla se la scelta dei parenti stretti è stata questa”.