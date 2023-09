Muore a 21 anni dopo un intervento al seno: “Voleva essere più bella per le nozze”. Alessia Neboso, 22enne di San Pietro a Patierno, nella periferia di Napoli, lavorava come estetista. E’ morta per un malore in seguito a una mastoplastica additiva.

Come ha spiegato un’amica della donna, Alessia, lavoratrice instancabile, si era sottoposta all’intervento in vista delle nozze con lo storico fidanzato, che sembra invece fosse contrario all’operazione. Voleva migliorare l’aspetto di questa parte del corpo per avere qualche taglia in più.

La famiglia ha deciso di sporgere denuncia per fare chiarezza sulla vicenda, iniziata l’11 settembre in una clinica del Napoletano, specializzata in chirurgia estetica. Dopo l’operazione la 22enne, una volta tornata a casa, ha iniziato ad accusare un forte malessere generale che poi è peggiorato. I familiari, a fronte delle sue condizioni, hanno deciso di portarla al pronto soccorso della casa di cura dei Fiori ad Acerra.

Ma i medici hanno subito capito la gravità della situazione, tanto che la donna è morta per arresto cardiaco dopo poche ore. I familiari non sono gli unici a voler sapere la verità sulla scomparsa dell’estetista. Sui social è nato l’hashtag #GiustiziaPerAlessia, per ricordare la giovane. “Riposa in pace bellissimo angelo”, scrive un utente sotto uno dei suoi ultimi post pubblicati su Facebook.

Intanto l’Asl Napoli 1 Centro dopo un sopralluogo ha disposto la sospensione dell’attività della clinica privata nella quale è stata operata Alessia Neboso. Sulla salma della ragazza è stata disposta l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.