Alice Neri morta carbonizzata nella sua auto, fermato in Francia il 29enne sospettato dell’omicidio

Alice Neri in una foto Ansa

Alice Neri è morta carbonizzata nella sua auto a Fossa di Concordia, provincia di Modena, lo scorso 18 novembre. Ad essere accusato per l’omicidio della 32enne è Mohamed Gaaloul, un tunisino di 29 anni. Gaaloul è stato arrestato in Francia al confine con la Svizzera. I carabinieri di Modena erano arrivati alla sua individuazione dopo indagini con visioni di telecamere e numerosi interrogatori. Era andato all’estero il giorno dopo il delitto per cui inizialmente sono state indagate anche altre persone, il marito e un collega di lavoro. Ma negli ultimi giorni si era capito che il principale sospettato era il tunisino ricercato.

Alice Neri, per la sua morte è stato arrestato un tunisino di 32 anni

Il tunisino è entrato in contatto con Alice Neri nelle prime ore del mattino del 18 novembre, una volta che la 32enne era uscita da un locale di Concordia dove aveva passato la serata con un collega di lavoro. Per il delitto risultavano indagati con le stesse ipotesi di reato anche il marito della donna (che era stato ascoltato dai pm su sua richiesta) ed il collega con il quale la giovane mamma aveva trascorso la sua ultima serata.

Non si conosce il movente

Ancora da chiarire il possibile movente del delitto. I due, Mohamed Gaaloul e Alice Neri, pare si conoscessero da almeno un anno e mezzo.

