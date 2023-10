Allerta meteo per l’arrivi di forti temporali in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta della Protezione civile. Dalle prime ore di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, specie sui settori settentrionali ed occidentali dell’isola, in estensione a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Abruzzo. Previste mareggiate lungo le coste esposte, in particolare su settori costieri dell’alto Adriatico e sulla Liguria di Levante.

Le scuole chiuse per allerta meteo

A causa dell’allerta meteo arancione di oggi la maggior parte dei Comuni della provincia di Massa Carrara ha deciso per la chiusura delle scuole. A Carrara emessa un’ordinanza in cui si dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i nidi, il servizio educativo ‘Verde magico’, l’Accademia di Belle Arti, oltre ai cimiteri comunali, parchi pubblici cittadini e sospensione del mercato settimanale. A Montignoso è stata predisposta la chiusura dei parchi pubblici, mentre scuole e cimitero saranno regolarmente aperti.

Nel Comune di Aulla così come nella Lunigiana, chiuse le scuole di ogni ordine e grado più cimiteri, centri di socializzazione, impianti sportivi comunali e biblioteca. Chiuse le scuole e i centri di socializzazione del territorio anche a Fivizzano. Scuole chiuse per allerta anche a Fosdinovo e Pontremoli. Nel Comune di Villafranca in Lunigiana chiusura delle scuole, del centro Alzheimer e degli impianti sportivi.

Allerta gialla a Milano, monitorati Lambro e Seveso

A partire dalla mezzanotte, è stata diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un’allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico sul territorio di Milano. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi.

