Allerta meteo al Nord per nubifragi e grandine, ecco le Regioni interessate

La perturbazione presente sull’Europa occidentale tende a sfiorare le Regioni del Nord Italia e, con il suo apporto di aria più fredda in quota, produrrà una forte instabilità favorendo precipitazioni temporalesche, a tratti anche nubifragi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso ieri.

Allerta meteo al Nord per nubifragi e grandine

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, 13 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Emilia-Romagna e Liguria. Dal primo mattino di domani, inoltre, si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

La Lombardia la più colpita

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, su gran parte del Piemonte e dell’Emilia-Romagna e sul restante territorio della Lombardia.

