Primi ricoveri per casi di infezioni, forse causate dall’acqua stagnante, nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Come confermato dall’Ausl Romagna una 69enne sfollata residente a Massa Lombarda si è recata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo dopo aver sviluppato un’infiammazione localizzata a livello dell’avambraccio. La donna, febbricitante, è stata poi ricoverata e le è stata diagnosticata una gastroenterite batterica. Si sta indagando per identificare il batterio responsabile dell’infezione. La donna, nei giorni dell’alluvione, aveva effettuato lavori di pulizia da acqua e fango intorno a casa.

Prime infezioni, allarme epidemia per l’acqua stagnante

Come spiega Ravennatoday è alto l’allarme per epidemia tra le persone costrette a convivere con le acque putride e maleodoranti che ristagnano in vaste zone della regione. La situazione più grave è quella che riguarda Conselice, dove la sindaca ha spiegato che quell’acqua continuerà a invadere case, campi, negozi, aziende e strade per almeno un’altra settimana, tanto che la prima cittadina e il Prefetto di Ravenna hanno invitato tutti i cittadini a lasciare le loro abitazioni.

Anche un 46enne residente a Bagnacavallo, febbricitante e con mal di stomaco, si è presentato al pronto soccorso di Lugo e lunedì sera è stato ricoverato in Medicina d’urgenza per un’irritazione a livello intestinale. Il paziente non risulta tra gli sfollati, ma ha partecipato ai lavori di pulizia post alluvione a Bagnacavallo. L’Ausl spiega che questa irritazione intestinale potrebbe essere stata provocata dall’ingestione di microorganismi presenti nell’acqua stagnante.

Venerdì il vaccino per antitetanica ed epatite A

Il Comune di Ravenna, citando un documento dell’Ausl Romagna, ha dato un pre-allarme per destare l’attenzione dei cittadini sulla situazione sanitaria. L’acqua stagnante, infatti, può incrementare le presenza di batteri e per prevenire situazioni spiacevoli da domani, venerdì 26 maggio, dalle 9,30 alle 13, sarà possibile eseguire il vaccino per l’antitetanica e contro l’epatite A alla Casa della comunità di Conselice.