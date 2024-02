Altra truffa sul reddito di cittadinanza, così 285 stranieri intascavano il sussidio: ma non l’avevano tolto?

Scoperta una nuova truffa legata al reddito di cittadinanza. Ma non l’avevano tolto? Ben 285 stranieri, stando ad una indagine del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo che supera i 2,3 milioni di euro. Sei persone sono state arrestate con quattro che sono finite in carcere e due ai domiciliari. I reati contestati sono associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio.

Lo schema per percepire il Reddito era dichiarare una residenza fittizia in Italia da almeno dieci anni. Schema che, come abbiamo visto, è stato usato anche in passato. Si simulavano, con le carte Postepay, dei finti acquisti facendosi poi restituire la somma pagata in contanti. Alla banda di truffatori spettava una quota tra i 10 e 20 per cento. Le fatture false venivano emesse da una società che in realtà non esisteva. Con i soldi illecitamente guadagnati venivano infine acquistati immobili che venivano intestati alle mogli.

Il Reddito nel frattempo è stato abolito

Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza è stato nel frattempo abolito (la Giustizia italiana, si sa, è lenta…) e sostituito con il Reddito di Inclusione riservato ad una platea molto più piccola i percettori. L’abolizione del Reddito di Cittadinanza ha reso più poveri anche gli onesti che non riescono a trovare lavoro. Abolito per non avere più furbetti? Si ma non solo.