Ambientaliste nude al Senato si cospargono di fango: “È quello dell’Emilia” FOTO

Due ambientaliste nude e cosparse di fango, in nuovo blitz di Ultima Generazione davanti al Senato. Sono in tutte nove le persone che hanno manifestato davanti a Palazzo Madama.

Ambientaliste si spogliano nude e si cospargono di fango davanti al Senato

“L’alluvione dell’Emilia Romagna era un disastro annunciato. Portiamo il fango della politica nel palazzo della Politica”, ha urlato una delle ragazze di Ultima generazione che ha dato vita all’azione in Senato. L’attivista, a seno nudo e cosparsa di fango, è stata fermata dalle forze dell’ordine assieme agli altri attivisti. Gli ambientalisti, prima di essere fermati dalle forze dell’ordine, si hanno tentato di imbrattare la facciata con estintori e poi si sono sdraiati a terra.

L’ennesima azione di Ultima Generazione

Un’altra azione degli attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione nel centro a Roma, dopo l’acqua nera a Fontana di Trevi, alla Barcaccia e a piazza Navona, e le donne seminude in via del Tritone. Nelle settimane scorse proprio Palazzo Madama è stato preso di mira dagli attivisti che hanno imbrattato le pareti esterne con vernice lavabile. Nel 2023 sono già più di cento gli attivisti segnalati all’autorità giudiziaria con 93 fogli di via obbligatori per i non residenti a Roma.

