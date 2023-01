Ambulanza bloccata dai lavori in strada a Napoli, paziente muore a casa

Un’ambulanza ha trovato la strada chiusa da un muretto e il personale ha dovuto proseguire a piedi. Arrivati a destinazione, il paziente, un uomo di 67 anni, era già morto. E’ il primo di due casi di malasanità accaduti a Napoli nel giro di poche ore.

Napoli, ambulanza bloccata da strada murata: paziente muore

Il caso del 67enne sarà oggetto di indagine da parte della Procura visto che la famiglia ha deciso di sporgere denuncia. I fatti, accaduti nella notte del 10 gennaio, raccontano di un’ambulanza chiamata dai familiari della vittima residente nella parte alta di via Ottavio Morisani. Ma da tre anni quel tratto di via è irraggiungibile perché un muro blocca il passaggio. E anche quella notte i soccorritori hanno dovuto bloccare il mezzo per poi raggiungere a piedi l’abitazione del 67enne. Gli operatori sanitari, racconta Carlo Restaino, consigliere di Europa Verde alla III Municipalità, “hanno fatto più di quanto toccasse loro. Con l’aiuto dei parenti del paziente e dei residenti, scesi dall’ambulanza, hanno raggiunto a piedi il soggetto colpito da malore che purtroppo non ce l’ha fatta”.

Ambulanza trovata senza assicurazione

L’altro episodio invece riguarda un’ambulanza senza assicurazione, fermata in piazza Trieste e Trento, in pieno centro a Napoli, dagli agenti della sezione “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Al conducente gli agenti hanno contestato tre violazioni del Codice della Strada: per mancata copertura assicurativa, omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro e mancata esibizione della patente di guida.

