Antonio Pastore è morto a Roma in un incidente: il carabiniere è stato investito mentre faceva jogging al Pincio. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, nonostante sia stato subito soccorso e portato in ospedale.

Antonio Pastore, carabiniere investito al Pincio mentre fa jogging

E’ successo sabato 29 gennaio alle 7 di mattina al Pincio. Un’auto guidata da un ragazza di 21 anni ha travolto e ucciso un uomo che faceva jogging. Poco dopo si è appreso che la vittima è Antonio Pastore, un tenente colonnello dei carabinieri, di 55 anni. Il militare è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico Umberto I.

La ragazza che ha investito il carabiniere lo ha subito soccorso

L’automobilista ha centrato Pastore in viale Gabriele D’Annunzio, all’altezza della Casina Valadier. La ragazza alla guida, che si è subito fermata a prestare soccorso, era sotto choc ed è stata trasportata all’ospedale San Giovanni per i test alcolemici e tossicologici. Sono state acquisite le immagini di una telecamera per capire la dinamica dell’incidente.

Antonio Pastore, era un tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, Pastore si era trasferito a Roma alcuni anni fa. Lascia la moglie, 52 anni, e due figli, rispettivamente di 16 e 11 anni.