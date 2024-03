Anziano morto in casa da almeno 3 giorni, i vicini insospettiti dalla luce sempre accesa

Ancora un dramma della solitudine. Questa volta a Brescia, dove un anziano di 80 anni è stato trovato morto dalla polizia e dai vigili del fuoco lo scorso 27 marzo sera. Fondamentale il contributo dei vicini, insospettiti dalla luce nel salotto accesa h24. I pompieri per accedere nell’appartamento hanno dovuto sfondare la porta.

L’uomo era steso a terra, esanime da giorni, almeno 3. Sul corpo nessun segno di violenza, si sarebbe trattato di una morte naturale. Nessuno lo ha evidentemente cercato in questo breve arco temporale, né un parente né un amico. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria: non si escludono ulteriori approfondimenti clinici, per verificare con esattezza le cause del decesso.