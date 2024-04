Anziano uccide con un colpo di fucile la moglie malata e poi tenta il suicidio

Un anziano ha sparato e ucciso la moglie malata e inferma a letto e poi ha tentato di togliersi la vita rivolgendo l’arma contro sé stesso. La tragedia è avvenuta la mattina del giorno di Pasqua, verso le 6.45, in una palazzina in contrada Macina a Corridonia in provincia di Macerata. L’uomo, un anziano di 86 anni, ha imbracciato il proprio fucile da caccia e ha fatto fuoco in camera da letto contro la moglie, anche lei classe 1938, bloccata da qualche tempo a letto da una malattia neurodegenerativa e da problemi di deambulazione. Poi l’86enne ha tentato il suicidio, sparandosi all’addome, e ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione presso l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ad Ancona.

Dagli elementi raccolti dai carabinieri che sono subito intervenuti sul posto, l’uomo, ex agricoltore e poi operaio in una vetreria, era molto provato dalla malattia della moglie, da sempre casalinga, di cui si prendeva cura e non accettava di vederla soffrire in quelle condizioni che le impedivano di muoversi dal letto. Uno stato di prostrazione e dolore che, nella sua mente, avrebbe innescato un’azione tanto estrema in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa. Sconvolti dal dolore famigliari, amici e conoscenti della coppia, descritta come molto unita, che ha sempre vissuto nella palazzina vicina al confine con Mogliano.

Ad allertare i soccorsi erano stati la figlia della coppia di anziani e il genero che abitano al piano di sopra dell’abitazione: hanno sentito il colpo esploso al pianterreno e sono accorsi, trovando la donna morta e il marito a terra gravissimo con vicino l’arma, regolarmente detenuta. Subito la chiamata per l’intervento dei sanitari del 118 ma per la 86enne non c’era più nulla da fare. Il marito è stato trovato ancora vivo e subito trasferito all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove si trova ora ricoverato in Clinica di Rianimazione.