I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da The Boys a Il gladiatore 2
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Prime Video prosegue il successo della quinta stagione di The Boys, la serie ideata da Eric Kripke e basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la prima stagione della serie romantica Off Campus e la seconda stagione di Citadel. Tra i film, invece, troviamo Stolen Girl, con protagonisti Kate Beckinsale e Scott Eastwood, e Crime 101, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.
Su Netflix, invece, è stato da poco aggiunto Il gladiatore 2, sequel diretto de Il gladiatore (2000) di Ridley Scott con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. Sulla piattaforma prosegue il successo di Buen camino, con Checco Zalone, e dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, con Toni Servillo. Tra le serie, invece, troviamo Legends, miniserie thriller appena aggiunta, Man on fire: Sete di vendetta, liberamente ispirata all’omonimo romanzo del 1980 di A.J. Quinnell, e la seconda stagione di Devil May Cry, basata sull’omonimo franchise di videogiochi giapponese di Capcom.
Prime Video, film e serie tv del momento
- The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.
- Citadel (Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci.
- Stolen Girl (Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood.
- Crime 101 (Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.
- Off Campus (Serie tv 2026, Romantico).
- Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.
- Non è un paese per single (Film 2026, Commedia) di Laura Chiossone, con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.
- Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.
Netflix, i film e le serie tv del momento
- Il gladiatore 2 (Film 2024, Azione/Storico) di Ridley Scott, con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington.
- Creature luminose (Film 2026, Drammatico) di Olivia Newman, con Sally Field.
- Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.
- La grazia (Film 2025, Drammatico) di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti.
- Apex (Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton.
- Legends (Serie tv 2026, Thriller).
- Devil May Cry (Seconda stagione, Animazione).
- Man on fire: Sete di vendetta (Serie tv 2026, Thriller/Azione).
- Ted (Serie tv 2024, Commedia) di Seth MacFarlane.