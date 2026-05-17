I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video prosegue il successo della quinta stagione di The Boys, la serie ideata da Eric Kripke e basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la prima stagione della serie romantica Off Campus e la seconda stagione di Citadel. Tra i film, invece, troviamo Stolen Girl, con protagonisti Kate Beckinsale e Scott Eastwood, e Crime 101, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

Su Netflix, invece, è stato da poco aggiunto Il gladiatore 2, sequel diretto de Il gladiatore (2000) di Ridley Scott con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. Sulla piattaforma prosegue il successo di Buen camino, con Checco Zalone, e dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, con Toni Servillo. Tra le serie, invece, troviamo Legends, miniserie thriller appena aggiunta, Man on fire: Sete di vendetta, liberamente ispirata all’omonimo romanzo del 1980 di A.J. Quinnell, e la seconda stagione di Devil May Cry, basata sull’omonimo franchise di videogiochi giapponese di Capcom.

Prime Video, film e serie tv del momento

The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.

(Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty. Citadel (Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci.

(Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci. Stolen Girl (Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood.

(Film 2025, Azione) di James Kent, con Kate Beckinsale e Scott Eastwood. Crime 101 (Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

(Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. Off Campus (Serie tv 2026, Romantico).

(Serie tv 2026, Romantico). Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.

(Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Non è un paese per single (Film 2026, Commedia) di Laura Chiossone, con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

(Film 2026, Commedia) di Laura Chiossone, con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.

Netflix, i film e le serie tv del momento