Si fa presto a dire chiamo l’idraulico. E non solo perché è chiaro che oggi un idraulico non è più solo l’esperto rabdomante dei tubi e dei rubinetti di casa ma qualcuno che deve conoscere e saper installare gli impianti diun grande complesso. Soprattutto, non è facile chiamarlo, perchè è diventato una mosca bianca.

Le 10 professioni più introvabili

Classificato ai primi posti delle professioni (avremmo detto una volta “dei mestieri”) introvabili, dei professionisti appunto di cui si lamenta la carenza. Una carenza strutturale non episodica, funzioni insostituibili e purtroppo assenti: alla base di quel mismatch tra domanda di lavoro, enorme, e offerta, scarsa, che deprime ogni aspirazione di crescita di lavoro e dunque prosperità.

Queste figure ad alta specializzazione tecnica e manuale dovrebbero essere in realtà più appetibili di quelle con più appeal di professioni legate all’innovazione e alla tecnologia che già hanno bruciato le prospettive di impiego per la concorrenza dell’ultima arrivata, l’intelligenza artificiale. Un paradosso, a ben vedere.

Di positivo, almeno rispetto alla classifica del 2025, è l’uscita quest’anno di alcune figure professionali dal cono d’ombra, diciamo, della irreperibilità: sembra che sia stata progressivamente sostituita la forza lavoro rappresentata da camerieri, addetti al retail, tecnici per impianti fotovoltaici e fibra ottica.

La classifica del Centro Nazionale Orientamento di ELIS

Vediamole allora queste professioni introvabili secondo i dati e la classifica dell’Osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale Orientamento di ELIS, ente di formazione e consorzio di aziende.

Operaio edile (inclusi carpentieri, escavatoristi, ecc.).

Manutentore industriale.

Impiantista elettrico/elettricista.

Saldatore.

Meccanico specializzato.

Impiantista idraulico.

Tecnico di automazione.

Programmatore CNC.

Tecnico di laboratorio controllo qualità.

Autista di mezzi pubblici.