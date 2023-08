Anziano viene punto in casa da un calabrone e muore di choc anafilattico

Un uomo anziano di 75 anni, ex assessore di Spilimbergo (Pordenone), è morto per choc anafilattico dopo la puntura di un calabrone. L’anziano era nel salotto della propria abitazione quando è stato punto dall’insetto. Ha fatto solo in tempo a chiamare al cellulare il figlio, che si trovava a Udine in quel momento, prima di accasciarsi sul divano. Per entrare in casa, i Vigili del fuoco hanno usato un’autoscala calandosi dalla finestra della soffitta rimasta aperta. Quando il personale medico ha potuto raggiungere il salotto, il paziente era già morto. I carabinieri hanno escluso responsabilità di terzi.

