Assalito in strada con un machete dopo i complimenti sui social alla fidanzata dell’aggressore

Assalito in strada con un machete in via Panizza, nel quartiere Mirafiori Nord, a Torino. Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito e ferito nel tardo pomeriggio di domenica 17 marzo, in seguito a una lite. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Cto, ma non sarebbe in pericolo di vita. In base a una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta per via di alcuni apprezzamenti, fatti sui social (o forse di persona) alla fidanzata di uno dei due aggressori.

Il 23enne viaggiava in monopattino insieme ad un’altra ragazza, quando è stato colpito con un machete o una roncola. Un colpo, che lo ha ferito gravemente. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno chiamato i soccorsi. Un carabiniere fuori servizio ha bloccato l’emorragia di sangue con l’aiuto di una cinghia. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il movente legato alla gelosia sarebbe stato già confermato dalla vittima.