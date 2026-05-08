Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito ai paesi alleati della Russia chiedendo di non partecipare alla parata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio a Mosca: “Abbiamo ricevuto messaggi da alcuni stati vicini alla Russia, che affermano che i loro rappresentanti intendono essere a Mosca. Un desiderio strano… in questi giorni. Non lo raccomandiamo”, ha detto in un discorso che ha tenuto nella serata di ieri e che è stato riportato su Telegram.

Oggi, in un video il presidente ucraino ha definito “strana e innappropriata” la proclamazione, da parte della Russia, di un cessate il fuoco limitato per le celebrazioni della Seconda Guerra Mondiale: “Il giorno dopo che fanno, torneranno ad attaccarci?” si è chiesto polemico. Zelensky ha poi citato gli Stati Uniti come cruciali per sostenere la pace in Europa “come hanno fatto durante la Seconda Guerra Mondiale”, mostrando una “posizione giusta e forte contro l’aggressore”. L’Ucraina si aspetta infatti che grazie agli Usa, tra la primavera e l’estate inizino dei veri colloqui che portino alla pace.

La Russia attacca, Zelensky: “Risponderemo con la stessa moneta”

Ancora Zelensky. ll presidente ucraino, su X ha scritto che “nel corso della notte scorsa, l’esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine. Alle 7 del mattino, si contavano oltre 140 attacchi contro posizioni in prima linea. Durante la notte, i russi hanno condotto 10 assalti, la maggior parte dei quali nel settore di Slovyansk. Hanno inoltre effettuato oltre 850 attacchi con droni di vario tipo: FPV, “Lancet” e altri”. Il presidente dell’Ucraina ha aggiunto: “Sono stati impiegati anche droni d’attacco. Non si è interrotto nemmeno l’utilizzo di droni da ricognizione nei cieli sopra le comunità in prima linea”.

La Russia ha proclamato un cessate il fuoco per 48 ore a partire dalla mezzanotte di giovedì 7 maggio. Per Zelensky, il numero di attacchi russi sull’Ucraina della scorsa notte “dimostra chiaramente che, da parte russa, non c’è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l’Ucraina risponderà con la stessa moneta. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace”.