Bibiano, assolto da tutte le accuse Claudio Foti, lo psicoterapeuta imputato nel processo “Angeli e Demoni” sui presunti affidi illeciti. Affidi che sarebbero avvenuti nella Val d’Enza in provincia di Reggio Emilia, la località in cui si trova appunto Bibbiano. Foti, dopo l’assoluzione avvenuta nel pomeriggio di martedì 6 giugno, si commuove: “Hanno vinto la verità e la giustizia, dopo quattro anni di gogna”.

Assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di aver provocato lesioni volontarie psicologiche a una giovane paziente, per non aver commesso il fatto dal reato di abuso di ufficio e conferma dell’assoluzione del gup dalla frode processuale.

Foti in particolare era accusato di aver ingenerato in una giovanissima paziente, ansia, depressione e altri disturbi, provocati dalle sedute a cui aveva partecipato. La giovane sarebbe stata convinta di aver subito abusi sessuali dal padre.

L’uso politico dell’inchiesta: “Oggi muore la leggenda di Bibbiano”

Fu proprio questo uno degli episodi di cui si parlò di più, quando deflagrò l’inchiesta nell’estate del 2019, con le misure cautelari eseguite dai carabinieri, abbattendosi sull’Emilia e diventando una delle indagini più citate negli ultimi anni dalla politica. Che si divise e la strumentalizzò: “Angeli e Demoni” incendiò la campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna a inizio 2020. Bibbiano, il paese del sindaco Carletti, esponente del Pd, divenne luogo di contesa e di comizi, finì su magliette indossate in parlamento, suscitò polemiche continue. Al centro un presunto business illecito, legato al mondo degli affidi, ma su cui ancora i giudici devono in gran parte esprimersi. “Questa vicenda – ha detto l’avvocato di Foti – è stata utilizzata per una campagna strumentale, da parte di politici profondamente in malafede. Con oggi muore la leggenda di Bibbiano e rinasce la verità di una comunità di professionisti che hanno voluto perseguire solo la protezione del minore”.

Il sindaco di Bibbiano: “Una severa smentita all’accusa”

“Gli assunti accusatori hanno trovato una severa smentita”. A dirlo è l’avvocato Giovanni Tarquini per conto di Andrea Carletti, il sindaco di Bibbiano imputato con altre 16 persone nel processo sugli affidi. Il quale reputa l’assoluzione di ieri in Appello dello psicoterapeuta Claudio Foti “un passaggio molto importante nel tormentato percorso verso la verità” dell’inchiesta “Angeli e Demoni”.

“Occorrerà attendere come sempre le motivazioni – aggiunge il legale – Noi proseguiamo nel paziente lavoro che ci vede coinvolti, allo stesso fine, nel processo attualmente in corso”.

Sconcerto da parte delle vittime

“L’esito del processo di appello ci lascia alquanto perplessi a fronte di quanto sta emergendo nel corso del processo di merito, davanti al tribunale di Reggio Emilia, che consolida quanto accertato nel corso delle indagini. Rappresento lo sconcerto di alcune delle vittime che non riescono a comprendere come sia possibile una simile decisione a fronte di quanto hanno subito”. A dirlo è l’avvocato Domenico Morace, difensore di parte civile, commentando l’assoluzione in appello dello psicoterapeuta Claudio Foti.

“Leggeremo con attenzione le motivazioni per provare a capire”, ha aggiunto Morace che assiste una madre e un bambino a cui sono stati impediti i rapporti con il padre. “Rinnoviamo la fiducia nella giustizia e nell’operato del pm Valentina Salvi e dei carabinieri che l’hanno coadiuvata”, aggiunge il legale.

