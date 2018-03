ROMA – Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato per una segnalazione su possibili attentati a Roma, è stato rintracciato da Chi l’ha visto? in Tunisia.

La moglie Beatrice, siciliana, è intervenuta nella trasmissione di Rai Tre.

“E’ da 5 anni che non vive più a Palermo. Lui ogni giorno telefona e parla con i quattro figli. E’ tornato in Tunisia perché il permesso di soggiorno era scaduto”.

Nella trasmissione è stata poi fatta sentire la chiamata con Atef Mathlouthi.

“E’ dal 2012 che non esco dalla Tunisia, non sono in fuga. Lavoro in un bar a Mahdia per mandare soldi a mia moglie. Stamattina (ieri, ndr) sono andato al bar e ho trovato tutto il bar circondato dalla polizia e mi hanno detto che ero ricercato a Roma. Non sono un terrorista. Ora denuncio tutti!”.