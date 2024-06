Autista bus chiede il biglietto e viene picchiato da un gruppo di ragazzini che gli fratturano il naso

L’autista di un pullman del servizio pubblico è stato malmenato da alcuni ragazzini ai quali aveva chiesto il biglietto. I giovani erano senza ticket, e l’autista voleva impedire loro di salire sul mezzo. E’ accaduto ieri, martedì 18 giugno, alle 15.20 a Sarnico in provincia di Bergamo vicino al municipio. Due, forse tre ragazzi di un gruppo di una decina, hanno aggredito l’autista del pullman della compagnia “Arriva” per il solo fatto di avergli chiesto i biglietti e aver impedito di salire sul mezzo.

“A quel punto – racconta l’autista – il primo del gruppo mi ha dato una testata mentre un altro, o forse altri due, hanno iniziato a picchiarmi. Quando sono caduto il gruppo si è dileguato, a eccezione di un ragazzo che, insieme a un passeggero del pullman, mi ha aiutato”. L’autista è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Iseo (Brescia), dove gli è stata riscontrata la frattura non scomposta del setto nasale, varie ecchimosi sul volto e sull’orecchio. In ospedale gli sono stati riconosciuti 7 giorni di prognosi, da valutare in un secondo tempo e gli è stata prescritta una visita dall’otorino. In ospedale ha rilasciato anche le prime dichiarazioni ai carabinieri che avrebbero già individuato uno dei responsabili.