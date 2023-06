Un’auto elettrica è esplosa in un garage nella notte tra martedì e mercoledì 14 giugno. E’ accaduto a Treviso: l’esplosione ha distrutto parte dell’abitazione danneggiando anche quella accanto. L’auto, una Renault Zoe del 2020, si trovava nel garage di una villetta e non era sotto carica. Ignote al momento le cause dell’esplosione avvenuta intorno all’una di notte.

Auto elettrica esplode in garage a Treviso

L’auto, secondo quanto ricostruito, ha preso fuoco improvvisamente. Il boze che ospitava l’auto è andato in frantumo danneggiando anche la villetta diventata inagibile. Danneggiata anche un’altra auto in sosta nelle vicinanze ed anche parte dell’abitazione dei vicini.

Auto elettrica esplode, in tilt anche la centralina Enel

In tilt anche la centralina dell’Enel che si trovava a pochi metri di distanza. Tutta la zona è andata in blackout. I residenti sono stati svegliati dall’esplosione e sono scesi in strada terrorizzati. L’auto esplosa è di proprietà di due militari della Guardia di Finanza. I due si erano trasferiti nella villetta da una decina di giorni. La loro abitazione, a causa dell’esplosione e dell’incendio scoppiato subito dopo, è stata dichiarata inagibile. La coppia e il loro figlio di 3 anni sono stati quindi costretti a fare le valigie per andare a stare dai parenti per qualche tempo.

la coppia racconta che dopo l’esplosione “anche i vicini sono usciti, spaventatissimi. Per fortuna che i Vigili del Fuoco sono stati rapidi ad arrivare e ad arginare le fiamme”.

L’auto ha sempre funzionato bene

“L’auto ha sempre funzionato bene”, spiegano i due coniugi. “Era parcheggiata al solito posto e non era sotto carica. Non riusciamo a capire”. Ora vogliono andare fino in fondo per capire le cause dell’esplosione.

