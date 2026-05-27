Italiaonline, la principale digital company italiana, annuncia il lancio di InRete AI, la nuova piattaforma di marketing digitale interamente guidata dall’Intelligenza Artificiale. Pensata per supportare le piccole e medie imprese e i professionisti italiani, InRete AI rappresenta un’evoluzione radicale: un hub unico capace di accompagnare ogni business lungo l’intero funnel di vendita, dalla visibilità iniziale, alla conversione, alla fidelizzazione del cliente.

Il contesto è chiaro: l’AI sta trasformando profondamente i comportamenti d’acquisto online. Negli ultimi 12 mesi il traffico web guidato da sistemi di intelligenza artificiale è cresciuto del 73% *, e il 44% dei consumatori dichiara di acquistare di più da aziende che offrono interazioni in tempo reale**. InRete AI nasce per democratizzare l’accesso a queste tecnologie, abbattendo le barriere operative e tecniche grazie a un’interfaccia semplice, gestibile anche da smartphone, affiancata da un servizio di consulenza dedicato.

Tre i vantaggi competitivi chiave del servizio:

Supporto Full Funnel guidato dall’AI: l’intelligenza artificiale interviene in ogni fase del percorso di acquisizione di un cliente, automatizzando i processi e liberando tempo per il core business.

l’intelligenza artificiale interviene in ogni fase del percorso di acquisizione di un cliente, automatizzando i processi e liberando tempo per il core business. Hub unificato: un’unica interfaccia per gestire presenza sul network Italiaonline, canali social e directory, centralizzando messaggi, recensioni e promozioni.

un’unica interfaccia per gestire presenza sul network Italiaonline, canali social e directory, centralizzando messaggi, recensioni e promozioni. Misurabilità totale: reportistica chiara e in tempo reale per monitorare il ritorno sull’investimento.

Tra le feature più innovative, InRete AI introduce l’ottimizzazione per la citabilità sui Grandi Modelli Linguistici come ChatGPT, Gemini e Meta AI, consentendo alle PMI di aumentare la possibilità di essere citate nelle risposte dei motori LLM Una scelta strategica: siti e directory strutturati per essere citati correttamente dall’AI generano un numero di lead circa 2,7 volte superiore*.

Sul fronte della conversione, la piattaforma gestisce autonomamente, tramite l’AI, chat interattive, risponde ai messaggi su Instagram e Facebook, risponde automaticamente alle recensioni e distribuisce coupon digitali.

Tutte le lead confluiscono in un CRM evoluto, con strumenti di marketing automation per campagne di engagement e fidelizzazione. Nel segmento B2B è inoltre possibile individuare e generare nuovi prospect commerciali.

Sono quattro i moduli scalabili, uno per ogni esigenza:

InRete AI Start— Lo starter kit per presidiare il web e centralizzare visibilità, recensioni e contatti. InRete AI Visibilità Top — Per mercati locali ad alta competitività, con chatbot evoluto integrato sulle property IOL e sui social. InRete AI Premium — La suite full-funnel B2C per automatizzare l’intero processo di conversione. InRete AI Business — La soluzione B2B con strumenti avanzati di prospecting e lead generation.

L’introduzione di InRete AI si inserisce organicamente nel percorso di innovazione e digitalizzazione intrapreso da Italiaonline per il tessuto imprenditoriale italiano. La nuova piattaforma si connette e va a potenziare la strategia già avviata con il lancio di MARiO, il primo “collaboratore digitale” basato su intelligenza artificiale agentica. Se MARiO presidia il front office e la gestione dei clienti H24, InRete AI ne diventa l’ideale motore di marketing strategico, delineando un ecosistema AI completo e accessibile, capace di supportare le PMI in ogni singola fase del loro ciclo di vita e di business.

Il lancio di InRete AI è accompagnato da un’identità visiva rinnovata, costruita attorno al pay-off ufficiale: “InReteAI. L’intelligenza che pensa al tuo business.”

“Con InRete AI non stiamo semplicemente lanciando una nuova offerta, ma stiamo consegnando alle PMI le chiavi di una vera e propria soluzione tecnologica finora accessibile solo alle grandi aziende – commenta Umberto Poschi, Chief Web and Media Services Officer di Italiaonline – Questo strumento demolisce d’un colpo le barriere di budget e di competenze: diamo a ogni professionista e micro-impresa italiana l’equivalente di un intero reparto marketing interno guidato dall’AI. Il nostro obiettivo è riscrivere le regole della competitività, lasciando gli imprenditori liberi di fare il proprio lavoro, mentre l’intelligenza artificiale fa crescere il loro business”.

* Fonte: Duda 2026

** Fonte: Invesp 2025