Con l’avvicinarsi della stagione dichiarativa, molti contribuenti si chiedono se le spese sanitarie rimborsate dalla propria assicurazione possano comunque essere inserite nel modello 730/2026. Il tema è particolarmente rilevante per chi possiede polizze sanitarie private o beneficia di coperture assicurative attivate tramite il datore di lavoro.

La regola generale stabilisce che la detrazione fiscale del 19% spetta sulle spese sanitarie rimaste effettivamente a carico del contribuente, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Tuttavia, quando interviene un rimborso da parte di una compagnia assicurativa, occorre verificare con attenzione se il premio versato abbia già generato un vantaggio fiscale, come una detrazione o una deduzione.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le spese rimborsate possono essere considerate ancora detraibili se i contributi o i premi assicurativi pagati non hanno dato luogo ad alcun beneficio fiscale. In questo caso, infatti, il contribuente continua a essere considerato fiscalmente inciso dal costo sostenuto.

I casi in cui il beneficio fiscale non spetta

Diversa è la situazione quando il contribuente ha già usufruito di un’agevolazione fiscale sui premi assicurativi versati. Se il premio è stato dedotto dal reddito oppure ha dato diritto a una detrazione d’imposta, non è possibile ottenere una seconda agevolazione portando in detrazione anche la spesa sanitaria rimborsata.

Questo principio evita il cosiddetto “doppio beneficio fiscale”, vietato dalla normativa tributaria. Anche qualora il contribuente non abbia materialmente utilizzato il beneficio spettante sui premi, la sola possibilità teorica di usufruirne può precludere la detrazione delle spese mediche rimborsate.

Un’ulteriore casistica riguarda le polizze collettive aziendali. Se i contributi versati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito entro i limiti previsti dalla legge, le somme rimborsate tramite tali coperture non possono essere integralmente detratte. La situazione va quindi valutata caso per caso, verificando quanto indicato nella Certificazione Unica.

Attenzione alle quote eccedenti e alla documentazione

Esistono però eccezioni importanti. Quando i contributi versati superano la soglia di 3.615,20 euro annui, la parte eccedente concorre alla formazione del reddito. In questi casi, la detrazione delle spese mediche rimborsate può essere riconosciuta in proporzione alla quota di contributi che ha effettivamente subito tassazione.

Per compilare correttamente il modello 730/2026 è quindi fondamentale conservare tutta la documentazione relativa sia alle spese sostenute sia ai rimborsi ricevuti, oltre alla Certificazione Unica e alle eventuali annotazioni del datore di lavoro o dell’ente assistenziale.

Una verifica preventiva della documentazione consente di evitare errori che potrebbero comportare controlli fiscali o la perdita di un’agevolazione spettante. In presenza di dubbi, il supporto di un CAF o di un professionista fiscale può risultare decisivo per applicare correttamente le regole previste dalla normativa vigente.