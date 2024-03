Auto schiacciata da due tir, morto un 49enne nel maxitamponamento

Blitz dice

L’Italia è quel paese in cui, se rubi un motorino, vieni portato in Questura e poi, improvvisamente, prendi una pistola e uccidi due agenti alla fine, in Tribunale, vieni giudicato non imputabile per “vizio di mente”. Qualsiasi cosa voglia dire. Come se invece di solito chi commette una strage possa essere definito uomo senza vizi […]