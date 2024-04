Baby gang aggredisce un bambino di 10 anni: lo salva la sorella che si mette ad urlare

Stava giocando a nascondino con gli amichetti quando è stato avvicinato da 5 ragazzini che lo avrebbero trascinato sotto la stazione della metro e minacciato. A salvare il bimbo di 10 anni la sorella più grande che, gridando aiuto, ha messo in fuga la baby gang. L’episodio è accaduto domenica scorsa intorno alle 16 in piazza dei Mirti, a Centocelle, alla periferia est della Capitale. I genitori erano a pochi metri dai figli. “Mio figlio è sconvolto, non si è ancora ripreso dallo choc” ha raccontato al Messaggero il papà del bambino. Ora verrà presentata una denuncia alle forze dell’ordine.

L’uomo ha spiegato cosa è accaduto su una pagina Facebook di quartiere: “Intorno alle 17 questi ragazzi hanno accerchiato mio figlio all’entrata della metro e lo hanno strattonato con l’intenzione di picchiarlo. Per puro caso mia figlia qualche minuto prima li ha fotografati perché avevano un fare sospetto. Se qualcuno ha più informazioni mi scriva in privato, poiché sporgerò denuncia”. Una residente ha visto le immagini ed ha detto di conoscere il gruppo: “Sono sempre i soliti, hanno accerchiato pure mia figlia. Stanno sempre lì”.