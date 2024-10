Affari Tuoi, Stefano De Martino in lacrime: cosa è successo in diretta

Momento di grande commozione ad Affari Tuoi dove Stefano De martino non trattiene le lacrime emozionandosi in diretta: cos’è successo.

Stefano De Martino è sempre più a proprio agio nello studio di Affari Tuoi dove è entrato in punta di piedi ereditando la conduzione da Amadeus con un contratto da sogno e prendendo in mano le redini della trasmissione che, ogni giorno, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Simpatico, umile, genuino e molto empatico con i concorrenti, in ogni puntata, De Martino riceve i ringraziamenti dei concorrenti per la sua disponibilità.

De Martino, da parte sua, si appassiona alla storia dei concorrenti gioendo con loro in caso di vittoria ed emozionandosi di fronte a racconti forti. E’ quanto accaduto durante la puntata di martedì 22 ottobre 2024 che ha avuto come protagonista la Sicilia. Una partita intensa ed emozionante al termine della quale il conduttore napoletano non è riuscito a trattenere le lacrime.

Stefano De Martino: perché ha pianto ad Affari tuoi

Durante la puntata di Affari tuoi del 22 ottobre 2024 ha tentato la fortuna la Sicilia rappresentata da Alessia che ha giocato insieme al fidanzato Francesco. Tra un pacco e l’altro, come in ogni puntata, il conduttore ha chiesto alla coppia come è nato l’amore. “Stiamo insieme da 3 anni e ci siamo conosciuti grazie alla compagnia di amici“, ha raccontato Francesco. Spazio, poi, alla partita che è stata davvero intensa e ha regalato tante emozioni ad Alessia che lavora come come assistente Asacom ovvero collabora con insegnanti di sostegno nel supporto dei ragazzi.

Pur avendo perso i 300mila euro e i 20mila, la partita di Alessia comincia abbastanza bene e la coppia riceve come prima offerta 30mila euro. “È una bellissima offerta ma abbiamo appena iniziato e io voglio giocare. Quindi rifiutiamo e andiamo avanti“, spiega Alessia che ha in mano le redini della partita. La partita va avanti e Alessia perde anche 500mila euro. Nonostante tutto, il Dottore offre 37mila euro, ma anche in questo caso l’offerta viene rifiutata. Quando la coppia pesca anche i 100mila euro, il Dotte offre il cambio che però viene rifiutato.

“Abbiamo in progetto di acquistare una nuova casa, poi ci sono le spese universitarie. Ora siamo in una casa in affitto, ma vorremmo averne una tutta nostra e con questi soldi non possiamo farlo… Quindi rifiutiamo e andiamo avanti“, spiega Alessia rifiutando le varie offerte. La coppia così, resta con 5mila e 75mila euro.

“Non volevo piangere ma sono sempre emotiva. Ringrazio la redazione, te che sei umile e metti le persone a proprio agio, la mia famiglia e la piccola di casa che si chiama Mia, la nipotina. Il 9 è il suo numero, è nata a settembre, ed è quello di mio nonno, mancato da poco. Quindi come va va, ringrazio il Dottore ma vado avanti“, le parole di Alessia che decide di arrivare fino in fondo alla partita riuscendo a portare a casa 75mila euro ed emozionando anche Stefano.