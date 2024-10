Pressione alta, ecco cosa fare per abbassarla: i cibi

Chi soffre di pressione alta deve sicuramente rivolgersi a un medico, prima di tutto, e poi curare l’alimentazione, ecco cosa fare per abbassarla, ossia quali cibi è bene mangiare se si vuole far calare immediatamente e quali è meglio evitare perché la favoriscono.

Avere la pressione alta vuol dire andare incontro a un maggior rischio di ammalarsi perché l’ipertensione è associata a patologie del sistema cardiocircolatorio come ictus, attacco cardiaco, demenza vascolare e insufficienza renale. Di conseguenza è sempre bene tenerla sotto controllo entro certi livelli.

Se siete curiosi di sapere quali sono i cibi che abbassano subito la pressione alta, li vediamo di seguito.

Ecco cosa fare per abbassare la pressione alta, i cibi da mangiare sono questi

In genere l’ipertensione non vi darà dei segnali, diciamo che è una condizione asintomatica. Solo controllarla frequentemente vi fa capire se ci sono picchi o se la pressione è sempre alta. Potreste sperimentare delle vertigini o disturbi alla visione, sentirvi più stanchi e notare che il cuore pompa più velocemente. Ma, come detto, di solito non ci si accorge di avere la pressione alta.

Ci sono diversi alimenti che contrastano l’ipertensione, una condizione che è sempre bene evitare poiché è la causa dell’ispessimento delle pareti vascolari, di conseguenza aumenta la possibilità di sviluppo l’aterosclerosi cioè un irrigidimento delle arterie.

Conoscere tutti questi alimenti che riescono a proteggere la salute del sistema cardiovascolare andando a contrastare l’ipertensione è di sicuro un vantaggio. Perché si può correre ai ripari e favorire il benessere partendo da quello che si porta in tavola.

Abbiamo già indicato in un altro articolo quali sono tutti gli alimenti che abbassano la pressione tra i quali troviamo gli alimenti freschi, un determinato tipo di frutta e la verdura. Queste sono ricche di fibre alimentari, come pure alcuni tipi di cereali e legumi.

Se da un lato sono da evitare i cibi ultraprocessati e ricchi di sale, ci sono anche dei cibi che sono maggiormente indicati nel caso in cui si soffra di ipertensione. E tra questi spiccano alcuni tipi di pesce, i semi oleosi che contengono acidi grassi omega-3 e omega 6 come le noci che abbassano il colesterolo e garantiscono il buon funzionamento del cuore.

Ad ogni modo i cibi che abbassano la pressione immediatamente sono aglio, banane, semi di lino e cioccolato fondente. Da notare che anche l’acqua ha un effetto positivo sulla salute dell’organismo. Per cui ricordatevi di berne a sufficienza, da un litro e mezzo a due litri in base alla stagione.