Britney Spears ha nuovamente catturato l’attenzione dei social media con un post su Instagram, in cui appare in abito da sposa. La cantante, che si era sposata con Sam Asghari nel giugno 2022, ha condiviso un pensiero profondo sul matrimonio, dichiarando che “sposare sé stessa” è stata la scelta più saggia della sua vita. Le immagini pubblicate, originariamente condivise nel dicembre 2022, mostrano Britney in un elegante abito bianco di raso con un velo rifinito in pizzo. Nel post, Spears ondeggia con le mani e posa di fronte alla telecamera, accompagnando le immagini con una didascalia riflessiva: “Il giorno in cui mi sono sposata con me stessa. Lo riporto indietro perché potrebbe sembrare imbarazzante o stupido, ma penso che sia la cosa più brillante che abbia mai fatto”. Questo messaggio enfatizza la sua crescente consapevolezza e l’importanza dell’amore per sé stessa.

Il matrimonio simbolico

Il post originale, caricato alla fine del 2022, celebrava in modo ironico sia il matrimonio con sé stessa che quello con Sam Asghari. Spears aveva commentato: “Sì, mi sono sposata con me stessa. Mi annoiavo, mi piaceva il velo e ho detto: ‘Sono folle o c’è qualcosa di vero in questo’. Comunque sì, sono ancora sposata con mio marito”. La popstar aveva già anticipato questo concetto qualche giorno prima, pubblicando una clip con lo stesso abito da sposa e scrivendo nella didascalia: “Un mese dopo essermi sposata in questo giorno, ho sposato me stessa!!! Cose che ti fanno dire mhhhhh”. Tuttavia, la relazione reale con Sam Asghari è terminata ad agosto 2023, meno di un anno dopo il loro matrimonio. A maggio, infatti, la coppia aveva raggiunto un accordo per il divorzio, sancendo la fine di una relazione durata circa due anni, che era iniziata con il fidanzamento ufficiale nel settembre 2021, poco prima della fine della conservatorship che legava Britney alla figura del padre, Jamie Spears.

La vita matrimoniale di Britney Spears

Il divorzio da Sam Asghari è il terzo nella vita di Britney Spears. Il primo risale al 2004, quando la cantante aveva sposato il suo amico d’infanzia, Jason Alexander, in un matrimonio che durò meno di tre giorni. Diciotto anni dopo, Alexander tentò di sabotare le nozze con Asghari, presentandosi alla cerimonia senza invito e venendo fermato dalla sicurezza. Per questo, fu poi condannato per violazione di domicilio e percosse. Il secondo matrimonio di Britney fu con l’attore e ballerino Kevin Federline, nel 2004, e terminò con un divorzio nel 2006. La custodia dei figli fu assegnata a Federline, evento che segnò profondamente la vita della cantante.

Oltre ai cambiamenti nella sua vita personale, Britney Spears ha recentemente annunciato di essere al lavoro sul suo secondo libro. Questo progetto arriva dopo il successo del suo primo libro autobiografico The Woman in Me, che ha venduto oltre 2 milioni di copie.