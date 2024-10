Un piccolo gattino di circa due mesi è stato trovato intrappolato nel motore di un’auto, dove probabilmente si era rifugiato per sfuggire alla pioggia incessante. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di alcuni passanti, il micio è stato tratto in salvo. E’ successo a Sezze, in provincia di Latina. Ora l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Latina è alla ricerca di una famiglia che possa adottarlo e offrirgli una casa sicura. Tuttavia, quello di Sezze non è un caso isolato. Con l’arrivo delle temperature più fredde, l’Enpa sta ricevendo numerose segnalazioni di episodi simili in tutta Italia. È quindi fondamentale aumentare la consapevolezza su questo fenomeno e prendere precauzioni per evitare tragedie.

Quando le temperature calano e il freddo o il maltempo si fanno sentire, molti animali randagi, in particolare i gatti, cercano riparo in posti caldi e sicuri. Tra questi rifugi improvvisati, uno dei più comuni è proprio il motore delle auto, che può diventare un luogo estremamente pericoloso per i nostri amici a quattro zampe. Anche se a prima vista potrebbe sembrare un riparo ideale, quando l’auto viene avviata, può trasformarsi rapidamente in una trappola mortale.

Perché i gatti cercano riparo nelle auto?

I gatti sono animali astuti e indipendenti, ma sono anche vulnerabili alle condizioni climatiche avverse, specialmente quelli randagi o che hanno accesso all’esterno. Durante i mesi più freddi, cercano disperatamente un posto caldo dove rifugiarsi, e il vano motore di un’auto appena parcheggiata può rappresentare per loro una fonte di calore immediata. Anche le marmitte, i passaruota e altre parti delle vetture sono spesso luoghi scelti dai mici per riscaldarsi.

Questo comportamento è più comune durante l’autunno e l’inverno, ma può verificarsi anche in altre stagioni, soprattutto dopo una pioggia battente o durante una notte particolarmente fredda. Questi nascondigli, però, possono diventare pericolosi quando l’automobilista, ignaro della presenza del gatto, avvia il motore, causando potenziali ferite gravi o addirittura letali per l’animale.

L’importanza della prevenzione

Per evitare incidenti di questo tipo, l’Enpa ha lanciato un appello a tutti gli automobilisti, fornendo anche alcune semplici ma fondamentali linee guida per prevenire tali episodi. Si tratta di piccole abitudini che possono fare una grande differenza nella vita dei gatti che vivono in strada.

Prima di tutto, è importante ricordarsi di controllare l’auto prima di avviarla, specialmente se è parcheggiata in una zona dove sono presenti gatti randagi o se si sa che i propri gatti amano esplorare all’aperto. Un gesto semplice ma efficace è quello di battere leggermente sul cofano dell’auto prima di avviare il motore. Il rumore può spaventare il gatto e farlo uscire dal suo nascondiglio, evitando così il rischio di incidenti.

Cosa fare se si sospetta la presenza di un gatto nell’auto

Se si avverte un miagolio provenire dall’interno del veicolo, è fondamentale spegnere subito il motore e cercare di individuare l’animale. In caso di difficoltà nel raggiungerlo o se si trova in una posizione particolarmente pericolosa, è consigliabile chiamare le autorità competenti, come la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco o le associazioni animaliste del territorio. Queste istituzioni possono intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’animale.

Se invece si nota una macchina parcheggiata con la presenza di un gatto all’interno, ma non si ha modo di intervenire direttamente, si può lasciare un biglietto sul parabrezza del veicolo per avvisare il proprietario del potenziale pericolo. Ogni piccolo gesto può contribuire a evitare gravi incidenti.

Le conseguenze di un gatto intrappolato in un motore possono essere devastanti. Quando l’auto viene avviata, l’animale può rimanere gravemente ferito o peggio. Questi incidenti non solo rappresentano un trauma per il gatto, ma possono anche causare danni al veicolo e mettere a dura prova chi si trova a dover affrontare una situazione del genere.

Per evitare tali drammi, è necessario che i proprietari di auto siano consapevoli del rischio e adottino le misure necessarie per prevenirli. Questa consapevolezza è particolarmente importante nelle aree urbane, dove la presenza di gatti randagi è più elevata.