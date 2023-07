Un bambino di 12 anni, di nome Patrick, è scomparso da ieri pomeriggio da Civitella in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Un avviso di ricerca è stato diffuso dalla prefettura della città toscana insieme al sindaco di Civitella in Valdichiana dove il dodicenne, di origine romena, vive con la famiglia.

Bambino di 12 anni scomparso da Civitella in Valdichiana. Le prime notizie

Secondo quanto emerso, il bambino si sarebbe allontanato da casa verso le 15 di ieri senza fare ritorno. L’allarme è partito dai familiari e subito sono scattate le ricerche coordinate dalla Polizia di Stato. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il bambino si sia allontanato volontariamente prendendo un treno in direzione Arezzo. Nella stazione del centro cittadino si stanno concentrando le ricerche del dodicenne a cui stanno partecipando vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, 118, protezione civile, polizia municipale e soccorso alpino. Patrik è alto circa 1,55 metri. Il dodicenne al momento della scomparsa indossava maglietta bianca, pantaloncini neri e scarpe bianche.

