Bancomat eroga pezzi da 50 euro invece che da 20. La banca ai “fortunati”: “Ridateli o ve li addebitiamo”

Un bancomat a Lozzo Atestino (Padova) ha “regalato” banconote da 50 euro al posto di quelle da 20. L’errore, sicuramente, è da addebitare alla banca. Banca che, ora, è corsa ai ripari, chiedendo ai correntisti che hanno prelevato da quel bancomat di restituire le banconote da 50 euro. E sia il direttore che gli impiegati si sono messi al telefono per chiamare, uno ad uno, i correntisti: “Restituiteli o ve li addebitiamo”.

Bancomat emette banconote da 50 euro al posto di quelle da 20

Come racconta il Gazzettino, la vicenda si è svolta a Lozzo Atestino, dove ha sede lo sportello di Bancadria Colli Euganei. L’errore? Inversione di codici, fa sapere la banca, riconoscendo lo sbaglio commesso che ha permesso ai clienti di ricevere molti più soldi di quanti richiesti allo sportello automatico. Se il cliente voleva 60 euro, ad esempio, invece che tre pezzi da 20 euro, otteneva tre banconote da 50 e tornava a casa con 150 euro. Non è andata bene, invece, a chi allo sportello automatico ha chiesto 100 euro, ricevendone appena 40.

Correntisti invitati a restituire i soldi

I dipendenti della banca hanno contato in tutto 10 operazioni sbagliate, per un ammanco totale di 600-700 euro. I clienti, poi, sono stati contattati al telefono uno ad uno e sono stati invitati a restituire le somme eccedenti, pena l’addebito in conto corrente.

