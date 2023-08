Barca a motore prende fuoco a 15 miglia da Livorno. Le fiamme sono state spende dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto: i danni hanno però provocato l’affondamento dell’imbarcazione. L’equipaggio ha avuto il tempo di chiamare via radio l’emergenza a terra e di salire su una zattera di emergenza. Grazie a queste operazioni, i nove a bordo hanno subito solo un grosso spavento non riportando nessun danno fisico.

Imbarcazione prende fuoco e affonda: salve le nove persone a bordo

Sul posto sono arrivate le motovedette della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno spento l’incendio ma i danni hanno causato l’affondamento della nave. L’equipaggio è poi rientrato a Marina di Pisa scortato dai soccorritori. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è stata visibile dalla costa.

A bordo c’erano nove persone: tra loro tre bambini

A bordo della nave c’erano nove diportisti, tutti originari della Toscana. Tra loro tre bambini. L’imbarcazione ha preso fuoco al largo dell’isola di Gorgona. Gli occupanti erano partiti proprio dallo scalo pisano diretti all’isola. Davanti a Livorno si sono accorti della presenza delle fiamme a bordo. Si sono subito messi in salvo calando in acqua una zattera di salvataggio dalla quale sono poi stati raccolti dai mezzi della capitaneria di porto.

Non sono ancora chiare le cause che hanno determinato il grosso incendio che ha distrutto l’imbarcazione da diporto e che ha costretto i nove occupanti a fuggire in tempo prima di restare intrappolati tra le fiamme. L’allarme è scattato verso le 13.00.

