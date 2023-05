Una bimba di sei anni di Vieste, in provincia di Foggia, è morta soffocata mentre mangiava una mozzarella. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Nobiletti, il quale ha espresso sui social il proprio cordoglio: “Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento”.

Bimba muore soffocata dalla mozzarella

Il dramma, riferiscono i media locali, si è consumato nella giornata di martedì 9 maggio a Vieste, paese nella provincia di Foggia. La piccola stava mangiando e per una tragica fatalità è morta per soffocamento. A causare l’incidente e il conseguente decesso, come detto, un boccone di mozzarella andato forse di traverso. Saranno però gli ulteriori esami a dare un quadro più preciso su quanto avvenuto.

Il cordoglio del Sindaco di Vieste

“Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora (questo il nome della bimba, ndr) con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia”, conclude.

Bimba salvata da carabiniere mentre soffocava

La notizia della morte della piccola arriva il giorno dopo la tragedia sfiorata a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una bimba di 4 anni ha rischiato di soffocare mentre si trovava nel giardino dell’asilo. Dopo attimi di panico a causa del malessere avvertito dalla piccola che, a causa del malore, si è accasciata sulla panchina della sua scuola in preda a una crisi respiratoria, è stato un carabiniere a salvarla. Tramite una manovra toracica la piccola ha ripreso a respirare normalmente.

