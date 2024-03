Bimbo di 16 mesi ingerisce droga in casa: ricoverato, è fuori pericolo

Un bimbo di 16 mesi è stato ricoverato in ospedale dopo aver accidentalmente ingerito droga, presumibilmente cannabinoidi, nella casa della sua famiglia nel Foggiano. Il piccolo ha manifestato un malore e i genitori hanno chiamato il numero di emergenza 118. È stato trasportato con l’elicottero al Policlinico Riuniti di Foggia, dove, dopo i primi esami medici, è stato dichiarato fuori pericolo. Si è appreso che il bambino è il figlio di una coppia residente nella zona. Il padre è un cittadino straniero di circa 40 anni, mentre la madre ha circa 20 anni ed è del luogo. I Carabinieri stanno indagando per determinare esattamente cosa sia accaduto e per valutare eventuali responsabilità dei genitori nel caso di ingestione o inalazione di sostanze stupefacenti. La famiglia è nota ai servizi sociali del Comune a causa delle particolari circostanze familiari. Il Comune sta valutando anche la possibilità di fornire sostegno psicologico e sociale alla famiglia.