Bonus trasporti 2023, al via dall’1 settembre alle 8 le nuove richieste per questa agevolazione che vale fino a 60 euro. Grazie al bonus si potrà acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico.

Il bonus deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione e l’abbonamento potrà iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Ecco quali sono i requisiti per accedere a questa agevolazione che era stata temporaneamente disabilitata per l’esaurimento dei fondi.

Ora è il Governo a far sapere che “sarà comunque possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta di Bonus a partire dalle ore 8 del primo settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023. Meccanismo che verrà ripetuto nei mesi successivi fino a completo esaurimento del budget totale”.

Cos’è il bonus trasporti?

Il bonus trasporti, come spiega AdnKronos è un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità. Vale per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e il trasporto ferroviario nazionale. In questo ultimo caso sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Chi può richiedere il bonus trasporti?

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente deve accedere tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) e indicare il codice fiscale del beneficiario. In questo modo, un genitore può richiedere il bonus anche per il figlio minorenne.

Come si può richiedere il bonus trasporti?

La richiesta può essere effettuata sulla piattaforma web. L’indirizzo su cui cliccare è bonustrasporti.lavoro.gov.it. Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale Spid o della Cie. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.