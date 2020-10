Ha rubato delle borse di Gucci dalla vetrina spaccata del negozio a Torino, poi una volta a casa ha postato sui social le foto della refurtiva.

Durante la guerriglia a Torino per protestare contro le chiusure imposte dall’ultimo Dpcm, è stata spaccata anche una vetrina del negozio di Gucci. A quel punto un ragazzo di 18 anni ha rubato delle borse.

La polizia però lo ha scoperto in quanto il giovane sui social ha postato le foto delle borse rubate. Quindi ha confessato di averle rubate ed è stato denunciato a piede libero per furto.

“Non ero mai andato a una manifestazione, ma ero curioso di vedere come fosse… e ho fatto una cavolata”, ha detto il ragazzo di 18 anni. Nessun precedente penale, come riposta Repubblica Torino, in questura ha ammesso di aver preso due borse di Gucci dalla vetrina saccheggiata. Perché? “Sono stato preso dall’adrenalina”, ha confessato ai poliziotti.

“E le ha già restituite – precisa l’avvocato del ragazzo – Non ha partecipato all’assalto, ma ha solo preso le borse che erano lì, tanto che è stato denunciato a piede libero per furto”.

Le indagini e le foto sui social

A lui gli investigatori sono arrivati attraverso i social perché dopo aver preso le costosissime borse il giovane le ha fotografate e ha condiviso l’immagine con gli amici. E le foto hanno iniziato a girare, ben più di quanto lui stesso non avesse creduto. Il giovane ha raccontato di aver saputo della manifestazione attraverso i post che circolavano sui social network, che non lanciavano l’iniziativa come una manifestazione di commercianti, ma anzi sottolineavano nella locandina la protesta contro il lockdown e contro le chiusure. (Fonte Repubblica Torino).